مصدر بالأهلي لمصراوي: اللجوء للمحكمة الاقتصادية فى أزمة نادي القرن مؤجل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن

كشف مصدر قانوني بالنادي الأهلي عن موعد التحرك لشكوي نادي الزمالك إلي المحكمة الاقتصادية فيما يخص الأزمة المثارة حاليا حول لقب نادي القرن الإفريقي.

وقال المصدر في تصريحاته لـ"الخليج 365": في البداية مُطالبة الأهلي لوزير الشباب والرياضة أشرف صبحي بإزالة لافتات نادي القرن من اعلي بوابات الزمالك ومن كارنيهات أعضاء الجمعية العمومية أمر طبيعي لأنها تدخل تحت بند الحقوق"الأدبية"، أما الحقوق التجارية فلم يتضرر منها الأهلي حتي الآن ولن يتضرر لأن الموضوع منتهي وقُتل بحثا والأهلي صاحب اللقب دون جدال".

وأضاف المصدر :" خطوة التقدم بشكوي ضد نادي الزمالك إلي المحكمة الإقتصادية مؤجل لأنه يرتبط بخطوات معينة".

وفسًر: "مثلا في حالة إلحاق أضرار بحقوق الأهلي التجارية بإنسحاب شركة جاءت لرعاية النادي من أجل أنه نادي القرن ثم وجدت ان النزاع القائم حاليا علي اللقب سيضر النادي وطلبت فسخ التعاقد او إنهائه، وقتها سنلجأ للمحكمة الاقتصادية لطلب تعويض مدني بما لحق بنا من أضرار لأنه في هذه الحالة وقع فيما يسمي بـ"فعل" من الطرف المنازع وهو نادي الزمالك أضر بالطرف الاخر وهو النادي الأهلي".