منافس الزمالك.. موجة غضب جماهيرية تجاه رئيس الرجاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق طلعت:

رصد تقرير مغربي حالة من الغضب لدى جماهير الرجاء تجاه جواد الزيات، رئيس النادي، بسبب تصريحات له حول صفقات الفريق خلال الفترة الحالية.

وكان الزيات قد قال في تصريحات لموقع Le360 إن النادي أتم الاتفاق مع صفقتين فقط وهو ما قوبل برفض كبير من جانب الجماهير الرجاوية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر الموقع أن جماهير الرجاء كانت تأمل في أن تكون التدعيمات على مستوى أكبر، في ظل وصول الفريق إلى نصف نهائي البطولة العربية ودوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يواجه الرجاء الزمالك سبتمبر المقبل لحساب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والذي سيقام من مباراة واحدة وفقًا لما أقره المكتب التنفيذي في الكاف من خلال اجتماع عبر تقنية الفيديو تم نهاية يونيو الماضي.