"الطويلة" يوجه رسالة قوية لهاني أبو ريدة واللجنة الأوليمبية

وجه محمد الطويلة رئيس مجلس إدارة نادي النجوم لكرة القدم رسالة إلى هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للإتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" بعد إعلان ترشحه في إنتخابات رئاسة الإتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف".

ووجه "الطويلة" سؤال إلى أبو ريدة خلال برنامج الملعب مع شلتوت والذي يُذاع على قناة الحدث اليوم بأن أقل سؤال سيتوجه لك من الدول الناخبة

أنت مرشح وبلدك تدار بلجنة تطبيع من الإتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" فكيف ؟!!.

ووجه رئيس نادي النجوم رسالة الى مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب وحسن مصطفى الرئيس الشرفي للجنة ورئيس الإتحاد الدولي لكرة اليد بأن ما تم توجيهه من تصريحات إنه لا يجوز

عقد جمعية عمومية للإتحاد المصري لكرة القدم إلا بعد إنتهاء الموسم لا يليق بكم أبداً ومن مسئولين عن الرياضة المصرية.

وأكمل "الطويلة" أن الموسم الكروي لم ينتهي ونحن الآن على اللائحة التي بدأنا بها فنستمر بها ، والجمعية العمومية للإتحاد المصري لكرة القدم هي التي تنتخب مجلس إتحاد الكرة قانونياً ، ورؤساء الإتحادات هم من ينتخب مجلس اللجنة الأوليمبية ؛ فأنت من أعطاك الحق تعطي توصيات أو قرارات في إدارة إتحاد .. فهذا غير موجود.