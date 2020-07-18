يرى جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي، أن فريقه ليس لديه القدرة للدخول في سوق الانتقالات بقوة مثل آخرى تصرف وتخرق قواعد المال النظيف، لشراء لاعبين مميزين.
قال مورينيو ردًا على تأثر ناديه، في سوق الانتقالات وعدممشاركتهم في دوري الأبطال الموسم المقبل:" أمر انفاق الأموال والحصول على لاعبين، سهل لبعض الأندية الآخرى".
أضاف مدرب توتنهام:" لكن الأندية الآخرى تتبع القواعد ويصبح الأمر معقدًا لها،
وتابع:" الواقعية أهم شئ أن تكون واقعيًا، تحلل الفرص، يجب أن تحلل الأمور، واللاعبين المتاحين، أو الذين يقضون آخر عقودهم".
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كانت هذه تفاصيل خبر مورينيو: الأمر صعب لنا في سوق الانتقالات..الأندية الآخرى تصرف بسهولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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