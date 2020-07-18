مورينيو: الأمر صعب لنا في سوق الانتقالات..الأندية الآخرى تصرف بسهولة

يرى جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي، أن فريقه ليس لديه القدرة للدخول في سوق الانتقالات بقوة مثل آخرى تصرف وتخرق قواعد المال النظيف، لشراء لاعبين مميزين.

قال مورينيو ردًا على تأثر ناديه، في سوق الانتقالات وعدم

مشاركتهم في دوري الأبطال الموسم المقبل:" أمر انفاق الأموال والحصول على لاعبين، سهل لبعض الأندية الآخرى".

أضاف مدرب توتنهام:" لكن الأندية الآخرى تتبع القواعد ويصبح الأمر معقدًا لها،

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علينا أن نكون واقعيين، أعلم أين هم أفضل اللاعبين في العالم، أستطيع أن أجلس معك وأعطيك قائمة بأفضل لاعبين في العالم بكل مركز".

وتابع:" الواقعية أهم شئ أن تكون واقعيًا، تحلل الفرص، يجب أن تحلل الأمور، واللاعبين المتاحين، أو الذين يقضون آخر عقودهم".

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