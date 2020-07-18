كورتوا وبنزيما يستلمان جائزتي الأفضل في الليجا

أعلن نادي ريال مدريد عن تسلم تيبو كورتوا حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي جائزة أفضل لعب في الدوري الإسباني " الليجا عن شهر يناير الماضي، بينما أختير الفرنسي كريم بنزيما مهاجم الملكى ليكون أفضل لاعب بالليجا في

شهر يونيو الماضي .

وأدى تيبو كورتوا وكريم بنزيما أداءً حاسماً في الليجا الـ34 لريال مدريد.

حصل بنزيما على جائزة أفضل لاعب بـ"الليغا" في يونيو، بعدما سجل 3 أهداف لـفريق ريال مدريد

في هذا الشهر، هدفين في فالنسيا، وصنع هدف حاسم لكاسيميرو في المباراة التي انتصر بها ريال مدريد على إسبانيول 1-0.

بينما حصل كورتوا على جائزة أفضل لاعب في شهر يناير، بعدما قاد ريال مدريد لتحقيق 3 انتصارات متتالية على خيتافي وإشبيلية وبلد الوليد، وخرج بشباك نظيفة في مباراتين، واستقبل هدفاً واحداً.