كورتوا وبنزيما يستلمان جائزتي الأفضل في الليجا

أعلن نادي ريال مدريد عن تسلم تيبو كورتوا حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي جائزة أفضل لعب في الدوري الإسباني " الليجا عن شهر يناير الماضي، بينما أختير الفرنسي كريم بنزيما مهاجم الملكى ليكون أفضل لاعب بالليجا فيشهر يونيو الماضي .
وأدى تيبو كورتوا وكريم بنزيما أداءً حاسماً في الليجا الـ34 لريال مدريد.
حصل بنزيما على جائزة أفضل لاعب بـ"الليغا" في يونيو، بعدما سجل 3 أهداف لـفريق ريال مدريدفي هذا الشهر، هدفين في فالنسيا، وصنع هدف حاسم لكاسيميرو في المباراة التي انتصر بها ريال مدريد على إسبانيول 1-0.
بينما حصل كورتوا على جائزة أفضل لاعب في شهر يناير، بعدما قاد ريال مدريد لتحقيق 3 انتصارات متتالية على خيتافي وإشبيلية وبلد الوليد، وخرج بشباك نظيفة في مباراتين، واستقبل هدفاً واحداً.
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