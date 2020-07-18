المقاولون يعلن عن مواعيد تدريبات فرق السباحة

أعلن نادي المقاولون العرب عن جدول مواعيد تدريبات مراحل النجوم وفرق السباحة اعتبارا من السبت ١٨ / ٧ / ٢٠٢٠. تبدأ التدريبات مع مراعاة الآتي: 1.حضور السباحين بملابس التدريب مباشرة وبدون الادوات وترك البرنس مع ولى الامر

2.دخول النادى من خلال بوابات التعقيم

3.يفضل حضور فرد واحد مع السباح

4. احضار ادوات النظافه والتعقيم الخاصه بكل سباح

5.الالتزام بارتداء الكمامه طول فتره التواجد بالنادى وخاصة أثناء استخدام دورات المياة داخل غرف تغيير الملابس

6. سوف يتم توزيع السباحين على الحارات بشكل فردي بعدد 2 سباحين في كل حاره على كل جانب والنزول والخروج بشكل فردى

7.تم عمل فتره بينيه بين كل تدريب لاجراء عمليات النظافة والتعقيم

8. لن يسمح باستخدام غرف تغيير الملابس ولن يسمح بدخول الشنط أثناء استخدام دورات المياة داخل الغرف.

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