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قائمة برشلونة أمام ديبورتيفو ألافيس بالدوري الإسباني

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أعلن كيكي ستين المدير الفني لبرشلونة الإسباني عن قائمة الفريق لمواجهة ديبورتيفو ألافيس ، وذلك ضمن منافسات الجولة ال38 من بطولة .

جاءت قائمة لمواجهة ديبورتيفو ألافيس كالإتى :

حراسة المرمى: تير شتيجن، نيتو.

الدفاع: نيلسون سيميدو، كليمنت لانجليه، رونالد أراخو، جوردي ألبا، سيرجيو روبيرتو، أرناو.

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الوسط: سيرجيو بوسكيتس، أرتورو فيدال،

ريكي بويج، فرانك دي يونج.

الهجوم: آنسو فاتي، لويس سواريز، ليونيل ، مارتن بيراثويت.

يستعد برشلونة الإسبانى لمواجهة ديبورتيفو ألافيس غدًا الاحد علي ملعب مينديزوروتزا ضمن منافسات الجولة الأخيرة 38 من بطولة الدوري الإسباني.

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