قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ظهر اليوم بجولة في الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي ومضمار الدراجات بالاضافة الي ملعب ستاد القاهرة الدولي.
حيث تفقد صبحي الاعمال الإنشائية الي تتم في الصالة المغطاة ورفع الكفاءة بها من اجل استضافة بطولة كأس العالم لكرة اليد ٢٠٢١ التي تستضيفها مصر، حيث شاهد صبحي اعمال رفع كفاءة الصالة وتطويرالمركز الصحفي وأرضية الملعب مشدداً علي الالتزام بالمواعيد المقررة لتسليم الصالة والانتهاء منها.
كما قام صبحي بجولة في مضمار الدراجات ومنطقة الكرافانات الخاصة به، واطمئن علي سير العملية الانشائية به وتكمله المضمار والارضيات الخاصة به.
ثم توجه صبحي لتفقد ارض الملعب الرئيسي لاستاد القاهرة الدولي لكرة القدم، والاهتمامبارضية الملعب وتجهيزها لاستضافة البطولات القادمة التي ستقام علي ارضه.
اكد صبحي ان إقامة البطولات في مصر خرج من كونه استضافة للبطولة، لتكون علامة مضيئة في تاريخ اللعبات والاتحادات التي ستستضيفها مصر في المرحلة المقبلة.
مضيفاً ان القيادة السياسية تقدم كل الدعم للوزارة من اجل الخروج بجميع البطولات التي ستقام علي ارض مصر بافضل طريقة ممكنة، وظهر هذا جليا في بطولة الامم الأفريقية ويظهر أيضا في التنسيق الكامل في بطولة كاس العالم لليد ٢٠٢١.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الرياضة: الدولة تقوم بكافة جهودها لاستضافة البطولات وتقديمها بأفضل صورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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