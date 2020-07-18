الشباب السعودي يعلن رحيل مدربه الإسباني بعد رفضه تمديد عقده

أعلن نادي شباب السعودي عن رحيل مدربه الأسباني لويس جارسيا بعد رفضه تمديد عقده مع الفريق لمدة موسم آخر. ونشر نادي الشباب عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا : قدم المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب السيد لويس جارسيا اعتذاره عن تمديد عقده مع النادي لقيادة الفريق حتي نهاية الموسم الرياضي الحالي، مشترطا توقيع عقد لمدة عام إضافي معللا ذلك بتلقيه عرض تدريبي اخر. الموسم الرياضي الحالي، مشترطا توقيع عقد لمدة عام إضافي معللا ذلك بتلقيه عرض تدريبي اخر. بدورها تمسكت إدارة النادي بقرارها بعدم التوقيع مع المدرب الأسباني لويس جارسيا لعام إضافي حتي انتهاء الموسم الرياضي الحالي وإجراء تقييم شامل للجهاز الفني. علما بأن عقد المدرب ينتهي نهاية الشهر الجاري بتاريخ ٣٠ يوليو وبذلك ستقوم إدارة النادي بإنهاء التعاقد مع جهاز فني جديد خلال الأيام القادمة لقيادة الفريق الأول بنادي في ما تبقي من هذا الموسم والموسم المقبل. وحددت لجنة المسابقات التابعة للدوري السعودي مواعيد استئناف وختام مباريات دوري كأس ينتهي نهاية الشهر الجاري بتاريخ ٣٠ يوليو وبذلك ستقوم إدارة النادي بإنهاء التعاقد مع جهاز فني جديد خلال الأيام القادمة لقيادة الفريق الأول بنادي في ما تبقي من هذا الموسم والموسم المقبل. وحددت لجنة المسابقات التابعة للدوري السعودي مواعيد استئناف وختام مباريات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين خلال الفترة بين 4 أغسطس إلي 9 سبتمبر. يحتل نادي الشباب المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد ٢٢ نقطة.

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