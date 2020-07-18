أسوان يواجه إنبى ودياً 23 يوليو بدلًا من طلائع الجيش

قرر أحمد كشري، المدير الفني لفريق أسوان، استبدل مباراة طلائع الجيش الودية التى كانت من المقرر إقامتها فى 27 يوليو الجارى، ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف بطولة الدورى العام يوم 6 أغسطس المقبل، بمباراة أخرى مع فريق إنبى يوم 23 يوليو.
وذلك بعد اعتذار فريق الطلائع عن خوض المباراة، حيث يستضيف فريق أسوان نظيره إنبي على ملعب اتحاد الشرطة .
وجاء جدول مباريات أسوان كالتالي:
يوم ٢١ يوليو مع المقاولون العرب بملعب المقاولون
يوم٢٣ يوليو مع إنبى بملعب اتحاد الشرطه الرياضي
يوم٢٥ يوليو مع الإنتاج الحربى بملعب الإنتاج الحربي
يوم٢٩ يوليو مع الزمالك بملعب الزمالك
كما يستأنف الفريق تدريباته الجماعية اليوم السبت، بعد انتهاء الراحة الـ24 ساعة عقب التعادل مع الإسماعيلى بهدف لمثله، فى اللقاء الودى الذى جمع الفريقين الخميس الماضي، باستاد الإسماعيلية، ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف الدورى الممتاز يوم 6 أغسطس المقبل .
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