رياضة | عاجل - سيتين يرد على تصريحات ميسي ويكشف موقفه من الرحيل

كتب هاني نصر العربي في السبت 18 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل - سيتين يرد على تصريحات ميسي ويكشف موقفه من الرحيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الإسباني كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة عن مواجهة فريقه غدًا أمام ديبورتيفو ألافيس في الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من مسابقة الدوري الإسباني.

وقال سيتين في المؤتمر الصحفي لمباراة الغد :"الفريق مُتفهم ان مباراة الغد مهمة خاصة لتقوية أنفسنا".

وأضاف :"الاهتمام بالتحسن أمر طبيعي، نريد البحث عن حلول دومًا.. بالأمس كان هناك اجتماع مع بارتيمو".

وعن تصريحات ميسي عقب خسارة الليجا قال :"ميسي على حق ، وإذا لعبنا بشكل سيئ كما هو الحال في المباريات الأخيرة ، فلن نفوز".

وواصل :"الشيء المهم هو أننا ندرك جميعًا أن هناك أشياء كثيرة يجب تحسينها".

وتابع :"نعم من الممكن أن نفوز بلقب دوري الأبطال ، إذا تحسنا، وقدمنا مستوى كبير".

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وأردف :"لا أشعر أبدًا بالانزعاج من تصريحات ميسي، أحيانا ا نقول أشياء تفسر بشكل جيد، وأحيانا بشكل سيء، ونحن نعيش الآن بخيبة آمل وإحباط".

وأشار :"الرسالة التي أستخلصها من تصريحات ميسي، هو أننا سنخوض بطولة كبيرة (الأبطال )، ويجب أن ن يكون لدينا شغف لذلك، وفريقي واعي لما سيقوم به".

وأوضح :"حالة الفريق نفسيا ليست هي الأفضل ، وهذا يؤثر على أداء الفريق، نشعر بالإحباط كلنا، وهذا يحدث حتى في الحياة الطبيعية".

واستطرد :"سوف أستمتع حتى اليوم الاخير لي هنا في البارسا، الأمور ليست سهلة لا في البارسا ولا في اي مكان، هذه هي مهنتنا، يجب تحمل المخاطر دائما، أنا استمتع على الرغم من كل شيء يدور حولي هنا، أنا أتفهم جيدا كل ما يحدث، دائما هناك خسارة وفوز، يجب تقبل ذلك، أنا أعيش أشياء عشتها من قبل".

وزاد :"لا أفكر في الاستقالة، أنا استمتع بمهنتي".

وأتم حديثه :"أنا سعيد جدا، وراض بحصولي على فرصة تدريب البارسا، سوف أحاول أن اكون سعيدا، واليوم الذي سأرحل فيه عن الفريق سأكون سعيدا أيضا، إن كان بعد أشهر أو بعد سنوات، سوف أبقى سعيدا".