رياضة | مبلغ ضخم من الزمالك لضم ثلاثي بيراميدز

كتب هاني نصر العربي في السبت 18 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر مبلغ ضخم من الزمالك لضم ثلاثي بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يجهز نادي الزمالك في الساعات القليلة المقبلة مبلغ مالي ضخم لضم ثلاثي نظيره نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويرغب نادي الزمالك منذ فترة في شراء كل من عبد الله بكري ونبيل عماد "دونجا" ورجب بكار ثلاثي نادي بيراميدز في الصيف لتدعيم صفوف الفريق.

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وأكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن مسئولي نادي الزمالك كثفوا مفاوضاتهم مع نادي بيراميدز من أجل الحصول علي ثلاثي بيراميدز لتدعيم صفوف الفريق خلال الموسم الجديد.

وقال عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" أن الزمالك عرض علي بيراميدز مبلغ 50 مليون جنيه للحصول علي خدمات الثلاثي.

وأوضح عمر ربيع أن الزمالك حدد سعر عماد دونجا بـ30 مليون جنيه، ورجب بكار وعبدالله بكري كل منهما 10 مليون جنيه.