رياضة | ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباريات الجولة الـ34

كتب هاني نصر العربي في السبت 18 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباريات الجولة الـ34 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق منافسات الجولة الرابعة والثلاثون من الدوري الإيطالي الممتاز، غدا السبت الموافق 17 يوليو الجاري، وتستمر حتى الإثنين 20 يوليو.

السبت 18 يوليو:-

سيشهد يوم السبت ثلاث مواجهات نارية، حيث سيلتقي فيرونا بنظيره أتالانتا، عند الساعة الخامسة والربع مساء بتوقيت القاهرة، ثم سيواجه كالياري فريق ساسوولو الساعة السابعة ونصف مساء، فيما سيلتقي فريق ميلان ببولونيا عند الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة.

الأحد 19 يوليو:-

كما سيواجه بارما فريق سمبدوريا عند الساعة عند الساعة الخامسة والربع مساء بتوقيت القاهرة، وسيلعب فريق فيورنتينا أمام تورينو فب تمام السابعة ونصف، وسيلتقي بريشيا بسبال وسيلتقي نابولي بفريق أودينيزي، وجنوى بليتشي في ذات التوقيت.

وسيلعب روما أمام بنظيره إنتر ميلان في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة.

الإثنين 20 يوليو:-

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فيما سيلتقي يوفنتوس بفريق لاتسيو في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة.

ويعتلي يوفنتوس صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 77 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن انتر ميلان صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد أتلانتا في المركز الثالث برصيد 70 نقطة، ويأتي لاتسيو في المركز الرابع برصيد 69 نقطة.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز:-

1- فريق يوفنتوس برصيد 77 نقطة.

2- فريق إنتر ميلان برصيد 71 نقطة.

3- فريق أتلانتا برصيد 70 نقطة.

4- فريق لاتسيو برصيد 69 نقطة.