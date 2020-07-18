رياضة | بمنصب جديد.. كاسياس يعود إلى ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي في السبت 18 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر بمنصب جديد.. كاسياس يعود إلى ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحافية إسبانية عن أن سيعود الأسطورة إيكر كاسياس حارس المرمى السابق، إلى النادي الملكي ريال مدريد ليشغل منصباً استشارياً لفلورنتينو بيريز رئيس النادي.

أوضحت التقارير، ومنها لصحيفة ماركا المدريدية، والخدمة الإسبانية لشبكة "إي أس بي أن"، أن المفاوضات بين القائد السابق للفريق وإدارة النادي بلغت مراحل متقدمة، ويرجح أن يكون في منصبه الجديد مع انطلاق موسم 2020-2021 في سبتمبر.

ونشأ كاسياس (39 عاماً) في صفوف ريال، وأمضى معه نحو 25 عاماً، دافع في 16 منها عن الفريق الأول، قبل انتقاله في 2015 إلى بورتو البرتغالي.

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وأصبح كاسياس ضمن الأسماء الأسطورية في تاريخ "القلعة البيضاء".

ويصف الموقع الإلكتروني لريال قائده السابق بأفضل حارس مرمى في تاريخنا، في مسيرة شهدت تتويجه بـ19 لقباً، أبرزها ثلاثة في دوري أبطال أوروبا، وخمسة في الدوري الإسباني.

كما حمل شارة قيادة المنتخب الإسباني الذي خاض معه 167 مباراة دولية، وكان ضمن تشكيلة ذهبية أحرزت ثلاثة ألقاب كبيرة متتالية هي كأس العالم 2010، وكأس أوروبا 2008 و2012.