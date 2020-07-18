رياضة | عرض ضخم وأخير من الأهلي لحسم صفقة رمضان صبحي

كتب هاني نصر العربي في السبت 18 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر عرض ضخم وأخير من الأهلي لحسم صفقة رمضان صبحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض رمضان صبحي نجم النادي الأهلي والمعار من صفوف نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي عرض من الدوري التركي للتعاقد معه في الصيف مؤكدا أنه يفضل الاستمرار مع الأحمر.

و شهدت الساعات القليلة الماضية تطورات جديدة بشأن شراء النادي الأهلي لعقد رمضان صبحي بشكل نهائي خلال الأيام القليلة المقبلة.

ولعب صبحي منذ يناير قبل الماضي عام 2019 للقلعة الحمراء معاراً من هديرسفيلد، في إعارة بدأت لمدة ستة أشهر وامتدت لمدة موسم كامل.

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وأكد مصدر مسؤول داخل القلعة الحمراء بأن الأهلي تقدم بعرضه الأخير لضم رمضان صبحي بشكل نهائي من النادي الإنجليزي.

وأكد المصدر، أن عرض الأهلي لضم رمضان صبحي يبلغ 3 ملايين جنيه إسترليني، لشراء اللاعب بشكل نهائي.

وشدد المصدر، أن الأهلي لا يستطيع التقدم بعرض أكبر من ذلك لضم اللاعب، في ظل تأثر الأهلي بفترة توقف طويلة نتيجة تفشي فيروس كورونا.

ويصر النادي الإنجليزي على الحصول على مبلغ 7 ملايين جنيه إسترليني للتخلي عن خدمات رمضان صبحي، إلا أن الأهلي سيتفاوض لتقليل هذا المبلغ، في ظل رغبة اللاعب في البقاء مع الأهلي.