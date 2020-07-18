رياضة | فايلر يزف نبأ سعيد لمهاجم الأهلي بشأن مستقبله

كتب هاني نصر العربي في السبت 18 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر فايلر يزف نبأ سعيد لمهاجم الأهلي بشأن مستقبله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استبعد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فكرة رحيل مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتمسك فايلر، بخدمات النيجيري جونيور أجايي لاعب الفريق، بين صفوفه وعدم النية لديه في خروجه من ملعب التتش، خاصةً أنه من أهم عناصره الفنية.

وأبلغ فايلر، إدارة ناديه برفض كل العروض المقدمة للاعب النيجيري، من أجل ضمان بقائه في الموسم الجديد، والذي ينافس خلاله على أكثر من لقب.

ويعتبر أجايي، واحد من أبرز لاعبي الفريق بالموسم الحالي، وقدم مردود مميز قبل توقف النشاط الرياضي في مصر وأغلب دول العالم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتلقى اللاعب عدة عروض في الفترة الأخيرة، من الدوري الفرنسي والتركي للحصول على توقيعه، إلا أنه تم إغلاق باب رحيله بصفة نهائية.