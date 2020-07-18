رياضة | خورخي خيسوس يتولى مهمة تدريب بنفيكا ورحيله عن فلامنجو

كتب هاني نصر العربي في السبت 18 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر خورخي خيسوس يتولى مهمة تدريب بنفيكا ورحيله عن فلامنجو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف المدرب المخضرم جورجي جيسوس عن رحيله من فريق فلامنجو البرازيلي وعودته لتدريب فريقه السابق بنفيكا البرتغالي.

وبعد موجة من الجدل في وسائل الإعلام البرازيلية بشأن عودة جيسوس لناديه السابق، أكد المدرب البرتغالي أنه سيترك فلامنجو بالفعل بعد 13 شهرا من العمل مع الفريق ليعود إلى بلاده البرتغال.

وأكد بنفيكا في بيان على موقعه بالانترنت أنه اتفق مع جيسوس /65 عاما/ على التعاقد.

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وكان جيسوس، الذي قاد فلامنجو للفوز بلقب الدوري البرازيلي ولقب كأس ليبرتادوريس في الموسم الماضي، مدد تعاقده مع النادي حتى يونيو 2021.

ولكن عرض بنفيكا كان مغريا من ناحية التوقيت حيث جاء وسط أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد في البرازيل، والتي جعلت المسافة بينه وبيت عائلته بعيدة للغاية ، حسبما أشارت شبكة "جلوبوسبورتي" البرازيلية.

وأشارت وسائل الإعلام البرازيلية إلى أن عقد جيسوس مع بنفيكا يمتد لثلاثة أعوام وأنه سيتقاضى ثلاثة لايين يورو (4ر3 مليون دولار) في الموسم الواحد.

وسبق لجيسوس تدريب بنفيكا بين عامي 2009 و2015 وفاز معه بلقب الدوري البرتغالي ثلاث مرات.