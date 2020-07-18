رياضة | شركة تسويق تمنح الأهلي عرض خرافي لرحيل نجمه والإدارة تتحفظ

كتب هاني نصر العربي في السبت 18 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر شركة تسويق تمنح الأهلي عرض خرافي لرحيل نجمه والإدارة تتحفظ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت إحدى شركات التسويق العالمية، بالتواصل مع إدارة النادي الأهلي، من أجل الحصول على حق تسويق نجم الفريق الأول لكرة القدم، خلال الموسم الجديد.

وأكدت الشركة، أنها تعرض رحيل المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق الأول، إلى أحد الأندية الأوروبية مقابل عرض ضخم يساعد الفريق في إبرام الصفقات القوية.

وأبدى مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، رفضهم العرض المقدم بشكل تام وعدم التناقش فيه أو فتحه، في ظل أهمية وجود اللاعب داخل التتش.

ويعد ديانج، واحد من الأعمدة الرئيسية داخل التشكيل الأساسي السويسري رينيه فايلر المدير الفني، والذي يتمسك بكل لاعبيه بالفترة المقبلة.

كما يعتبر، واحد من أفضل لاعبي خط الوسط بالدوري المصري بشكل عام بالوقت الحالي، وحجز مكانه بشكل أساسي مع الفريق قبل توقف الدوري المصري بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.