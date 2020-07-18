رياضة | بعد قرار رحيله.. الأهلي يعود من جديد لمحاولة شراء نجمه

كتب هاني نصر العربي في السبت 18 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد قرار رحيله.. الأهلي يعود من جديد لمحاولة شراء نجمه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحاول النادي الأهلي في الأيام القليلة الماضية شراء واحد من نجوم الفريق السابقين مرة أخرى بعد إتخاذ قرار رحيله منذ فترة.

وكشف محمد عبد الواحد المدرب العام لنادي وادي دجلة أن مسئولو الأهلي قاموا بعمل اتصالات مبدئية مع النادي لمعرفة موقفهم من بيع أحمد رمضان بيكهام نجم الفريق.

Advertisements

وأكد محمد عبد الواحد أن المارد الأحمر له الحق في شراء بيكهام بالفعل مرة أخرى ولكن مقابل دفع مبلغ معين يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.

كما أشار عبد الواحد إلى أن نادي وادي دجلة ينتظر وصول عرض رسمي من القلعة الحمراء ليبدأ الطرفين في التفاوض حول مطالبهم لإتمام الصفقة.

كما نفى محمد عبد الواحد الأنباء المنتشرة حول رغبة النادي في شراء محمد محمود نجم النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.