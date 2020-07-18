رياضة | موعد مباراة برشلونة الأخيرة في الدوري الإسباني

كتب هاني نصر العربي في السبت 18 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة برشلونة الأخيرة في الدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي برشلونة لمواجهة نظيره فريق ديبورتيفو ألافيس، يوم غدًا الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

وتقام مباراة برشلونة وديبورتيفو ألافيس على أرضية ملعب مينديزوروتزا، معقل الأخير.

يدخل برشلونة اللقاء، عبارة عن تحصيل حاصل، وذلك بعد حصد ريال مدريد بطولة الدوري الإسباني للمرة الرابعة والثلاثين في تاريخه.

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موعد مباراة برشلونة وديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت مكة المكرمة، السابعة بتوقيت الإمارات.

ويحتل برشلونة وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 79 نقطة، بينما يتواجد ديبورتيفو ألافيس في المركز الخامس عشر برصيد 39 نقطة.