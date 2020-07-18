رياضة | مرتضى منصور: ميدو عالمي زملكاوي مع احترامي الكامل لمحمد صلاح

كتب هاني نصر العربي في السبت 18 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر مرتضى منصور: ميدو عالمي زملكاوي مع احترامي الكامل لمحمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف رئيس النادي الزمالك مرتضى منصور عن أحداث وكواليس عودة نجم منتخب مصر السابق أحمد حسام ميدو إلى صفوف نادي الزمالك من أوروبا.

وصرح رئيس الزمالك أن تحدث ميدو معه بشكل شخصي وكان بحضور أحمد وأمير مرتضى منصور وخالد الغندور ومحمد أبو العلا وطلب منه التواجد في نادي الزمالك على سبيل الإعارة لمدة ٦ أشهر فقط.

وتابع منصور أن أحمد ميدو قال له إنه سوف يحصل على إذن من فريقه في أوروبا للتواجد في الزمالك لمدة ٦ أشهر ولكن الصفقة لم تتم في ذلك الوقت.

وأكد رئيس الزمالك مرتضى منصور بأنه شعور جميل من أحمد حسام ميدو العالمي لطلب عودته لناديه وبيته الزمالك، موجهًا رسالة له : "ميدو العالمي الزملكاوي مع احترامي الكامل لمحمد صلاح الذي أراه العالمي الثاني الزملكاوي أيضا".