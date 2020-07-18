شكرا لقرائتكم خبر عن فريق الكرة الطائرة بالأهلي يواصل الاستعداد للدوري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي الأهلي تدريباته استعدادًا لاستئناف مباريات بطولة الدوري خلال الفترة المقبلة.
وخاض الفريق، أمس الجمعة، تدريبات بدنية مكثفة لمدة ساعة في الجيم، قبل أن يستكمل الفقرات الخططية والفنية على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة.
وحرص محمد مصيلحي، المدير الفني للفريق، على عقد جلسة مع الجهاز المعاون، لمتابعة خطة الإعداد والوحدات البدنية والتدريبية التي يتم تنفيذها للوصول باللاعبين إلى أفضل مستوى قبل استئناف المباريات.
وكان الفريق قد عاد إلى التدريبات وسط إجراءات احترازية مشددة، بعد قرار استكمال منافسات الموسم الجاري، حيث ينافس الفريق على لقبي الدوري وكأس مصر.
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