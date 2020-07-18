شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يقوم بجولة بالمدينة الشبابية والرياضية ومركز شباب الأسمرات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قام الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم، بجولة في المدينة الشبابية والرياضية بالأسمرات للاطمئنان على خطة المدينة في البدء بالنشاط الرياضي بها وكذلك الخطة الموضوعة للاتفاق مع أكاديميات رياضية لتقديم النشاط داخل المدينة.

كما قام صبحي بجولة في مركز شباب الأسمرات، وخطة إنشاء مبنى إداري للمركز وحمام سباحة خاص به.

يأتي ذلك في إطار خطة الوزارة للعمل على النهوض بالمدينة الرياضية ومركز الشباب لخدمة أهالي المنطقة التي تم تطويرها والعمل على الارتقاء بالخدمات المقدمة لهم.