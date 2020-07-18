شكرا لقرائتكم وزير الرياضة يتفقد المدينة الشبابية بالأسمرات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة صباح اليوم بجولة في المدينة الشبابية والرياضية بالأسمرات للاطمئنان علي خطة المدينة في البدء بالنشاط الرياضي بها وكذلك الخطة الموضوعة للاتفاق مع أكاديميات رياضية لتقديم النشاط داخل المدينة.

كما قام صبحي بجولة في مركز شباب الاسمرات، وخطة إنشاء مبني إداري للمركز وحمام سباحة خاص به ،يأتي ذلك في إطار خطة الوزارة للعمل علي النهوض بالمدينة الرياضية ومركز الشباب لخدمة أهالي المنطقة التي تم تطويرها والعمل علي الارتقاء بالخدمات المقدمة لهم.

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فى سياق مغاير ، شارك الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة،مؤخرا فى اجتماع مجلس إدارة الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "الوادا" بصفته عضو المجلس، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس بحضور أعضاء مجلس إدارة الوكالة برئاسة ويتولد بانكا، وأعضاء مجلس إدارة منظمة المنشطات بأفريقيا، ورئيس مفوضية الشئون الاجتماعية بالاتحاد الأفريقي.

وناقش الاجتماع آليات دعم الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات لتنفيذ خططها واستراتيجيتها على مستوى دول العالم بالتنسيق مع المنظمات الوطنية لمكافحة المنشطات فى ضوء الوضع الراهن والتطورات التى لحقت بالمنظومة الرياضية جراء أزمة كورونا، بالإضافة إلى التجهيزات والتحضيرات المتعلقة بالإعداد لأولمبياد طوكيو ودورة الألعاب البارالمبية العام المقبل.