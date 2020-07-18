شكرا لقرائتكم الزمالك يتأكد من تعافى مصطفى فتحى بـ"سلبية" مسحة كورونا الثانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأكد تعافى مصطفى فتحى صانع ألعاب الزمالك، من فيروس كورونا، بعد خضوعه لمسحة جديدة ظهرت نتائجها فى الساعات الماضية، وجاءت سلبية ليتأكد تعافى اللاعب بعد خضوعه لمسحتين جاءت نتائجهما سلبية فى الفترة الأخيرة بعد إصابته بذلك الفيروس قبل تعافيه منه تماماً، عقب خضوعه للعزل المنزلى والحصول على بروتوكول العلاج.

ومن المقرر أن يحدد جهاز الزمالك خلال الساعات الجارية، مدى إمكانية ضم اللاعب لمعسكر برج العرب أو تجهيزه ببرنامج منفرد ثم انضمامه لتدريبات الفريق وسيتحدد ذلك بشكل نهائى فى الساعات المقبلة بعد التشاور بين الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى والدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى للأبيض بعدما تعافى اللاعب تماما من الإصابة.

واستقر الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، على خوض 5 مباريات بصورة مبدئية خلال شهر يوليو الجارى، وذلك استعدادا لعودة المنافسات الكروية خلال المرحلة المقبلة، بعد استئناف الفريق لتدريباته منذ الخميس قبل الماضى فى معسكر برج العرب الذى يستمر حتى نهاية الأسبوع الجارى ضمن التحضيرات لعودة المنافسات الكروية بعد فترة التوقف التى شهدتها المرحلة الماضية بسبب فيروس كورونا.

وستكون مباريات الزمالك الودية فى شهر يوليو مع كل من سموحة ووادى دجلة وطلائع الجيش وبيراميدز وأسوان، استعدادا لعودة المنافسات الكروية خلال المرحلة المقبلة، وحدد الجهاز الفني غدا الأحد، موعدا لمباراة سموحة ويوم 22 يوليو الجاري موعدا لمباراة طلائع الجيش ويوم 23 من الشهر نفسه لمباراة بيراميدز ويوم 26 من الشهر ذاته مع وادى دجلة على أن يلتقى الأبيض نظيره أسوان يوم 29 من شهر يوليو، وذلك بعدما انطلق معسكر الزمالك يوم الخميس الماضي ببرج العرب استعدادا لعودة المنافسات الكروية.

وأشاد الجهاز الفنى لفريق الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق بالمستوى البدنى لعدد كبير من اللاعبين فى المعسكر الذى سينتهى يوم 23 من شهر يوليو الجارى وأبدى الجهاز الفني للزمالك بقيادة كارتيرون اطمئنانه على قدرة اللاعبين على العودة لمستواهم الفني والبدني في أسرع وقت، مشيدًا بفكرة إقامة معسكر مغلق للفريق للحفاظ على تركيز اللاعبين وضمان سلامتهم عقب سلبية مسحات كورونا التي خضع لها اللاعبون.

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ومن المقرر أن تنطلق مباريات الزمالك الودية بمواجهة سموحة غد الأحد، على ملعب فندق إقامة الفريق الأبيض فى برج العرب وسيكون الختام بلقاء بيراميدز ثم العودة إلى القاهرة لمواجهة دجلة على ملعب قلعة ميت عقبة.تأكد تعافى مصطفى فتحى صانع ألعاب الزمالك، من فيروس كورونا، بعد خضوعه لمسحة جديدة ظهرت نتائجها فى الساعات الماضية، وجاءت سلبية ليتأكد تعافى اللاعب بعد خضوعه لمسحتين جاءت نتائجهما سلبية فى الفترة الأخيرة بعد إصابته بذلك الفيروس قبل تعافيه منه تماماً، عقب خضوعه للعزل المنزلى والحصول على بروتوكول العلاج.

ومن المقرر أن يحدد جهاز الزمالك خلال الساعات الجارية، مدى إمكانية ضم اللاعب لمعسكر برج العرب أو تجهيزه ببرنامج منفرد ثم انضمامه لتدريبات الفريق وسيتحدد ذلك بشكل نهائى فى الساعات المقبلة بعد التشاور بين الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى والدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى للأبيض بعدما تعافى اللاعب تماما من الإصابة.

واستقر الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، على خوض 5 مباريات بصورة مبدئية خلال شهر يوليو الجارى، وذلك استعدادا لعودة المنافسات الكروية خلال المرحلة المقبلة، بعد استئناف الفريق لتدريباته منذ الخميس قبل الماضى فى معسكر برج العرب الذى يستمر حتى نهاية الأسبوع الجارى ضمن التحضيرات لعودة المنافسات الكروية بعد فترة التوقف التى شهدتها المرحلة الماضية بسبب فيروس كورونا.

وستكون مباريات الزمالك الودية فى شهر يوليو مع كل من سموحة ووادى دجلة وطلائع الجيش وبيراميدز وأسوان، استعدادا لعودة المنافسات الكروية خلال المرحلة المقبلة، وحدد الجهاز الفني غدا الأحد، موعدا لمباراة سموحة ويوم 22 يوليو الجاري موعدا لمباراة طلائع الجيش ويوم 23 من الشهر نفسه لمباراة بيراميدز ويوم 26 من الشهر ذاته مع وادى دجلة على أن يلتقى الأبيض نظيره أسوان يوم 29 من شهر يوليو، وذلك بعدما انطلق معسكر الزمالك يوم الخميس الماضي ببرج العرب استعدادا لعودة المنافسات الكروية.

وأشاد الجهاز الفنى لفريق الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق بالمستوى البدنى لعدد كبير من اللاعبين فى المعسكر الذى سينتهى يوم 23 من شهر يوليو الجارى وأبدى الجهاز الفني للزمالك بقيادة كارتيرون اطمئنانه على قدرة اللاعبين على العودة لمستواهم الفني والبدني في أسرع وقت، مشيدًا بفكرة إقامة معسكر مغلق للفريق للحفاظ على تركيز اللاعبين وضمان سلامتهم عقب سلبية مسحات كورونا التي خضع لها اللاعبون.

ومن المقرر أن تنطلق مباريات الزمالك الودية بمواجهة سموحة غد الأحد، على ملعب فندق إقامة الفريق الأبيض فى برج العرب وسيكون الختام بلقاء بيراميدز ثم العودة إلى القاهرة لمواجهة دجلة على ملعب قلعة ميت عقبة.