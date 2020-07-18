بطولة انكلترا: وست هام يعزز حظوظه في البقاء

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لندن: عزز وست هام يونايتد حظوظه بشكل كبير في البقاء بفوزه الكبير على ضيفه واتفورد 3-1 الجمعة على الملعب الاولمبي في العاصمة لندن في ختام المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري الانكليزي لكرة القدم.

وحسم وست هام يونايتد نتيجة المباراة في شوطها الأول بتسجيله ثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها ميكايل أنطونيو (6) والتشيكي توماس سوتشيك (10) وديكلان رايس (36)، قبل أن يقلص واتفورد الفارق مطلع الشوط الثاني عبر تروي ديني (49).

وهو الفوز الثاني على التوالي لوست هام يونايتد والعاشر هذا الموسم فرفع رصيده الى 37 نقطة وفك الشراكة مع واتفورد الذي مني بخسارته الثامنة عشرة هذا الموسم والاول بعد فوزين متتاليين وتجمد رصيده عند 34 نقطة في المركز السابع عشر بفارق ثلاث نقاط عن بورنموث واستون فيلا صاحبي المركزين الاخيرين المؤديين الى الدرجة الأولى (الثانية فعليا) بعدما بات نوريتش سيتي أول الهابطين بخسارته امام وست هام برباعية نظيفة السبت.

وبات وست هام يونايتد الذي ارتقى الى المركز الخامس عشر بفارق الاهداف امام برايتون، بحاجة الى نقطة واحدة في مباراتيه المتبقيتين ضد مضيفه الفريق السابق لمدربه الاسكتلندي ديفيد مويز مانشستر يونايتد الاربعاء المقبل، وضيفه استون فيلا في المرحلة الاخيرة في 26 الحالي.

في المقابل، يلعب واتفورد مع ضيفه مانشستر سيتي الثلاثاء المقبل، قبل أن يحل ضيفا على أرسنال في 26 الحالي.

وبكر وست هام يونايتد بالتسجيل عبر أنطونيو الذي استغل كرة من الاسباني بابلو فورنالس ارتطمت بالمدافع الدولي البلجيكي كريستيان كاباسيلي وتهيات امامه داخل المنطقة فسددها قوية زاحفة بين ساقي الحارس بن فوستر (6).

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وهو الهدف التاسع لأنطونيو هذا الموسم والخامس في المباراتين الاخيرتين بعد رباعيته في مرمى نوريتش سيتي في المرحلة الماضية.

وأضاف المدافع سوتشيك الهدف الثاني بارتماءة رأسية من مسافة قريبة اثر تمريرة عرضية من جارود بوين تابعها بقوة على يمين الحارس فوستر (10).

وعزز ديكلان رايس بتسديدة قوية بيمناه من الجهة اليسرى من 25 مترا اسكنها الزاوية اليسرى البعيدة للحارس فوستر (36).

وقلص ديني الفارق مطلع الشوط الثاني بتسديدة قوية زاحفة بيسراه من داخل المنطقة مستغلا كرة مرتدة من القائم الايسر للحارس الدولي البولندي لوكاس فابيانسكي بعد تسديدة للمالي عبدواللاي دوكوريه (49).

وهو الهدف التاسع لديني هذا الموسم.