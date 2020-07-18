شكرا لقرائتكم خبر عن الدورة التدريبية الدولية لتطوير وتأهيل مدربي السباحة للأوليمبياد الخاص تنطلق الأحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تنطلق أعمال الدورة التدريبية الدولية لتطوير وتأهيل مدربي السباحة للأوليمبياد الخاص، الأحد، وعلى مدار يومين، باستخدام تقنية ZOOM، بدعم من اتحاد الاتحادات الرياضية العربية، والأوليمبياد الخاص الدولي، والاتحادين العربي والإماراتي للسباحة، وبتنظيم إماراتي.

وتعد إقامة تلك الدورة المهمة تجهيزًا لإعداد مجموعة من المدربين المؤهلين للعمل في مجال الأوليمبياد الخاص، استعدادًا للألعاب العالمية الصيفية التي تقام بألمانيا عام 2023.

ويشارك في الدورة 6 دول أجنبية، هي أرمينيا، والفلبين، والهند، وجزر فيجي، وفرنسا، فيما تشارك من دول المنطقة كل من مصر، والإمارات، وفلسطين، وليبيا، والأردن، والبحرين، والجزائر، والسودان، والعراق، والكويت، والمغرب، والسعودية، واليمن، وإيران، وتونس، وجزر القُمر، وعمان، وسوريا، ولبنان.

وتبدأ الدورة في يومها الأول بمحاضرة عن تأهيل مدرب سباحة مستوى أول «أساسيات»، يلقيها المحاضر محمد الساحلي، ثم يلقي عمرو الطحاوي، مدير الألعاب والمسابقات ونائب المدير الوطنى للأوليمبياد الخاص المصري، محاضرة عن أسس تنظيم مسابقات السباحة في الأوليمبياد الخاص.

أما المحاضرة الأولى في اليوم الثاني، فتتناول تأهيل مدرب السباحة مستوى أول «التحليل الفني لطرق السباحة»، يلقيها المحاضر التونسي محمد الساحلي، والمحاضرة الثانية لهذا اليوم عن قانون السباحة، وتنظيم المسابقات بالمسابح والمياه المفتوحة، يلقيها فيصل درويش من الإمارات.

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