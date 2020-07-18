شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يشترط 3 ملايين دولار لبيع حميد أحداد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترط مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، الحصول على 3 ملايين دولار نظير بيع حميد أحداد نهائياً.
وأبدى مسؤولو الرجاء المغربي رغبتهم في تمديد إعارة «أحداد»، إلا أن رغبتهم اصطدمت بقرار مجلس إدارة الزمالك بعدم إعارة أي لاعب خلال الفترة المقبلة.
وعرض مسؤولو الرجاء شراء «أحداد» نهائياً، ليدخلوا في منافسة مع عدد من الأندية الراغبة في الحصول على خدمات اللاعب.
وتألق «أحداد» مع الرجاء خلال فترة الإعارة، وذلك خلال المشاركة في البطولتين الأفريقية والعربية.
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