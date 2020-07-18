شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مباراة نصف نهائي الكأس.. مدافع السيتي واثق من فوزًا ضخمًا على أرسنال اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال كايل ووكر مدافع مانشستر سيتي، إن فريقه يشعر بثقة كبيرة في قدرته على تحقيق انتصار ضخم أمام آرسنال، اليوم السبت، في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وأحرز فريق المدرب الإسباني بيب جوارديولا، 16 هدفًا في آخر 5 مباريات خاضها قبل المواجهة المقبلة مع آرسنال الذي يدربه مايكل أرتيتا.

وأضاف ووكر عبر موقع فريقه الرسمي «المهزوم في المباراة سيودع البطولة، وستحسم النتيجة عبر الأهداف التي يسجلها كل فريق في شباك الآخر».

وتابع «نحن في قمة التألق، الكفة تميل لصالحنا، سيكون بوسعنا المضي قدمًا وإحراز الكثير من الأهداف ربما 7 أو 8 أهداف».

ونوه «نأمل أن نتمكن من القيام بهذا في مواجهة آرسنال. ندرك أن أرتيتا يعرف طريقة لعبنا، وسيكون من الصعب علينا اختراق صفوفهم لأنهم يملكون لاعبين جيدين يتمركزون في مواقع جيدة. أعتقد أننا نستطيع الفوز على أي فريق عندما يحالفنا التوفيق».

وأكد ووكر أن بدلاء فريقه سيلعبون دورًا كبيرًا في حسم النتيجة، إذا احتاج الفريق إلى جهودهم في سعيه للفوز باللقب للمرة الثانية على التوالي.

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