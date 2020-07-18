يوفنتوس يفتح محادثات مع مهاجم ارسنال لاكازيت

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يوليه 2020
افتتح يوفنتوس محادثات مع مهاجم ارسنال، الكسندر لاكازيت، وانضم المهاجم الفرنسي إلى ارسنال من ليون قبل ثلاث سنوات مقابل ما كان حينها صفقة قياسية للنادي بلغت 52 مليون جنيه استرليني.
وانخفض أداء اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا بشكل ملحوظ هذا الموسم وقد مضى أكثر من عام من دون تسجيل هدف خارج أرضه في الدوري الممتاز قبل أن يسجل الهدف الثاني في فوز أرسنال الأخير على ولفرهامبتون.
وأفادت "لو 10 سبورت" بأن يوفنتوس كان على اتصال مع فريق شمال لندن وممثلي المهاجم لعدة أيام، مشيرة الى أن المفاوضات الأولية قد جرت.
ويضيف التقرير أن يوفنتوس يدرك أن أرسنال قد لا يبيع لاكازيت بسهولة للانضمام إليهم نظرًا لأنه لديه عقد في استاد الإمارات حتى عام 2022، لكنه يأمل في أن يجذبه تحدٍ جديد في الانتقال إلى إيطاليا.
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