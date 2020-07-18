شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روبرتسون: أفضّل ماني على صلاح والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يوليه 2020 يعترف مدافع ​ليفربول​، ​أندرو روبرتسون​، بأنه سيفضل ​ساديو ماني​ على ​محمد صلاح​ في مباراة خماسية.

Advertisements وطُلب من روبرتسون ترشيح تشكيلة واعترف بأنه يفضل ماني على زميله المهاجم صلاح. وأوضح: "أفضل الصبي الذي يلعب أمامي ساديو ماني. إنه يسير بخطى سريعة ويحقق الأهداف. سأضعه أمام مو، فقط لأنني أعلم أنه سيزعج مو صلاح وهذا مثالي بالنسبة لي!". وتابع: "لكن في الحقيقة، أنا وساديو نتمتع بعلاقة رائعة. إنه واحد من الأفضل في العالم".

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