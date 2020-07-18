شكرا لقرائتكم الاهلي يستفسر من الجبلاية عن موعد صرف تكاليف علاج حمدي فتحي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجرى مسئولو النادي الأهلي إتصالات مع نظراؤهم في إتحاد الكرة بشأن سرعة صرف تكاليف علاج حمدي فتحي لاعب الأهلي والمنتخب الوطني الأول الذى أُصيب في معسكر المنتخب خلال نوفمبر الماضي بقطع في غضروف الركبة وأجرى جراحة في ألمانيا ويحق للأهلي الحصول على تكاليف هذه الجراحة وفقاً للوائح الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بإعتبار أن اللاعب أُصيب في معسكر للمنتخب الوطني ، وطالب الأهلي منذ فترة إتحاد الكرة بصرف تكاليف الجراحة خاصة وأنه مر عليها فترة طويلة قاربت على العشرة أشهر كما أن النادي قدّم للإتحاد جميع الفواتير والمستندات الخاصة بالجراحة وتكاليفها غير أن الإتحاد لم يُسدد المبلغ حتى الأن الأمر الذى جعل مسئولو القلعة الحمراء يستعجلون صرف هذا المبلغ حالياً بعدما مرت فترة طويلة مرت على تعافي اللاعب من الإصابة وكما أنه شارك في التدريبات الجماعية للأهلي مؤخراً.

Advertisements

على صعيد متصل ، إطمأن الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري على حالة حمدي فتحي من خلال عدة إتصالات هاتفية تمت خلال الايام الماضية عن طريق أكثر من عضو بجهاز المنتخب بعد تعافي اللاعب للشفاء من جراحة غضروف الركبة ، وأكد اللاعب للجهاز الفني للمنتخب علي تحسن حالته بعد مشاركته طوال الاسبوع الماضي في التدريبات الجماعية بجانب مشاركته أمس في المباراة الودية ( تراي ماتش) الذى أقيم بين لاعبى الأهلى على ملعب التتش بالجزيرة، وكشف اللاعب للجهاز الفني للمنتخب علي إنه أصبح جاهز تماما للمباريات على أن تكون مشاركته قرار الجهاز الفنى بقيادة السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق.

وكان الجهاز الفنى للأهلى قد إطمأن على جاهزية حمدى فتحى بعد مشاركته فى التقسيمة (التراى ماتش) التى أقيمت صباح أمس الأول، الخميس، على ملعب التتش وذلك بعدما عاد بشكل تدريجى إلى التدريبات الجماعية مؤخراً، حيث تعافى حمدى فتحى من آثار الجراحة ونفذ اللاعب برنامجا علاجيا وتأهيليا كاملا طوال الشهور الماضية قبل عودته إلى التدريبات الجماعية ومشاركته اليوم فى التراى ماتش الذى أقامه الجهاز الفنى للاطمئنان على جاهزية اللاعبين.