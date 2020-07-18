شكرا لقرائتكم فايلر يحسم مصير عمار حمدى من العودة للأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حسم السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي الجدل المُثار حالياً بشأن إمكانية عودة عمار حمدي لاعب الفريق المُعار إلى طلائع الجيش فبعدما سبق وأكد فايلر أنه لا يحتاج جهود عمار حمدي في الفريق الموسم خرجت تقارير عديدة خلال الفترة الماضية تؤكد أن المدرب السويسري تراجع وطلب عودة عمار حمدي بعد إنتهاء إعارته بنهاية الموسم الجاري غير أن المدير الفني للأهلي حسم الأمر نهائياً ورفض عودة اللاعب الصاعد وأكد أنه من الأفضل إستمرار إعارته لأحد الأندية المحلية لإكتساب مزيداً من الخبرات ، وشدد فايلر على أن فرصة عمار حمدي في المشاركة مع الأهلي ستكون صعبة للغاية حال عودته لذا لابد أن يستمر مع فريق أخر يحظى معه بفرصة اللعب بشكل أساسي لإظهار قدراته وأمكانياته الفنية.

ويلقي هذا الرأي تأييد عمار حمدي نفسه الذى أصر على الرحيل في يناير الماضي من الأهلي على سبيل الإعارة لرغبته في المشاركة حتى يحافظ على فرصته في التواجد مع المنتخب الأولمبي والتواجد في قائمته بأولمبياد طوكيو العام المقبل التي كان مُقرراً لها الصيف الجاري لكن تم تأجيلها للصيف المقبل بسبب "جائحة" كورونا.

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من ناحية أخرى ، أرسل الأهلى خطاباً رسمياً لنظيره الاتفاق السعودى، يطلب فيه عودة المغربى وليد أزارو مهاجم الفريق وعدم تمديد الإعارة حتى نهاية الموسم الجارى "الاستثنائي"، وذلك بسبب عدم التزام النادى السعودى بدفع مستحقات اللاعب ولا باقى مستحقات الأهلى الخاصة بالصفقة، الأمر الذى جعل إدارة الأهلى ترفض تمديد الإعارة عدة أشهر، رغم أن النية كانت تتجه للموافقة على التمديد بعد انتهاء الإعارة فى 30 يونيو الماضي.

وكان الاتفاق قد خاطب الأهلى رسمياً لتمديد إعارة وليد أزارو حتى نهاية الموسم المحلى فى السعودية، بعدما تسببت "جائحة" كورونا فى تجميد النشاط الرياضى فى العالم كله عدة أشهر، ومنح الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" الضوء الأخضر لجميع الأندية بتمديد إعارة لاعبيها لحين نهاية الموسم فى الدوريات التى لم تُستكمل بسبب ظروف كورونا، لكن الفيفا أقر بأن يكون التمديد بالتراضى بين جميع الأطراف وفى حال عدم وجود خلاف مالى بين هذه الأطراف.