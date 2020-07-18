شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يحسم مصير عمار حمدى من العودة للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حسم السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، الجدل المُثار حالياً بشأن إمكانية عودة عمار حمدى لاعب الفريق المُعار إلى طلائع الجيش، فبعدما سبق وأكد فايلر أنه لا يحتاج جهود عمار حمدى فى الفريق الموسم، خرجت تقارير عديدة خلال الفترة الماضية تؤكد أن المدرب السويسرى تراجع وطلب عودة عمار حمدى بعد انتهاء إعارته بنهاية الموسم الجارى، غير أن المدير الفنى للأهلى حسم الأمر نهائياً ورفض عودة اللاعب الصاعد، وأكد أنه من الأفضل استمرار إعارته لأحد الأندية المحلية لاكتساب مزيد من الخبرات.

وشدد فايلر على أن فرصة عمار حمدى فى المشاركة مع الأهلى ستكون صعبة للغاية حال عودته، لذا لابد أن يستمر مع فريق آخر يحظى معه بفرصة اللعب بشكل أساسى لإظهار قدراته وإمكانياته الفنية.

ويلقى هذا الرأى تأييد عمار حمدى نفسه الذى أصر على الرحيل فى يناير الماضى من الأهلى على سبيل الإعارة لرغبته فى المشاركة حتى يحافظ على فرصته فى التواجد مع المنتخب الأولمبى بأولمبياد طوكيو العام المقبل التى كان مُقرراً لها الصيف الجارى لكن تم تأجيلها للصيف المقبل بسبب "جائحة" كورونا.

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من ناحية أخرى، أرسل الأهلى خطاباً رسمياً لنظيره الاتفاق السعودى، يطلب فيه عودة المغربى وليد أزارو مهاجم الفريق وعدم تمديد الإعارة حتى نهاية الموسم الجارى "الاستثنائي"، وذلك بسبب عدم التزام النادى السعودى بدفع مستحقات اللاعب ولا باقى مستحقات الأهلى الخاصة بالصفقة، الأمر الذى جعل إدارة الأهلى ترفض تمديد الإعارة عدة أشهر، رغم أن النية كانت تتجه للموافقة على التمديد بعد انتهاء الإعارة فى 30 يونيو الماضي.

وكان الاتفاق قد خاطب الأهلى رسمياً لتمديد إعارة وليد أزارو حتى نهاية الموسم المحلى فى السعودية، بعدما تسببت "جائحة" كورونا فى تجميد النشاط الرياضى فى العالم كله عدة أشهر، ومنح الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" الضوء الأخضر لجميع الأندية بتمديد إعارة لاعبيها لحين نهاية الموسم فى الدوريات التى لم تُستكمل بسبب ظروف كورونا، لكن الفيفا أقر بأن يكون التمديد بالتراضى بين جميع الأطراف وفى حال عدم وجود خلاف مالى بين هذه الأطراف.