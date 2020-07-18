شكرا لقرائتكم خبر عن 5 لاعبين مصيرهم معلق بالأهلي فى ميركاتو الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترقب أكثر من لاعب فى صفوف الأهلى أو بعض المعارين موقفهم مع الفريق الأحمر، سواء بالبقاء فى صفوف الفريق أو الرحيل عن قلعة الجزيرة، فى ظل وجود انقسام بين مسئولى القلعة الحمراء على مصير هؤلاء اللاعبين ما بين مؤيد معارض.

وبات مصير أكثر من لاعب فى صفوف الأهلى معلقاً فى صفوف الأهلي، منهم من لم يقدم ما يشفع له فى البقاء بصفوف المارد الأحمر، ومنهم من لا يرغب رينيه فيالر فى استمراره، ومنهم من أجبرته ظروف قهرية على الابتعاد عن المشاركة مع المارد الأحمر.

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على جانب آخر، اطمأن الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة حسام البدرى على حالة حمدى فتحى من خلال عدة اتصالات هاتفية تمت خلال الأيام الماضية عن طريق أكثر من عضو بجهاز المنتخب بعد تعافى اللاعب للشفاء من جراحة غضروف الركبة، وأكد اللاعب للجهاز الفنى للمنتخب على تحسن حالته بعد مشاركته طوال الاسبوع الماضى فى التدريبات الجماعية بجانب مشاركته أمس فى المباراة الودية (تراى ماتش) الذى أقيم بين لاعبى الأهلى على ملعب التتش بالجزيرة، وكشف اللاعب للجهاز الفنى للمنتخب على إنه أصبح جاهز تماما للمباريات على أن تكون مشاركته قرار الجهاز الفنى بقيادة السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق.

وكان الجهاز الفنى للأهلى قد اطمأن على جاهزية حمدى فتحى بعد مشاركته فى التقسيمة (التراى ماتش) التى أقيمت صباح أمس الأول، الخميس، على ملعب التتش وذلك بعدما عاد بشكل تدريجى إلى التدريبات الجماعية مؤخراً، حيث تعافى حمدى فتحى من آثار الجراحة ونفذ اللاعب برنامجا علاجيا وتأهيليا كاملا طوال الشهور الماضية قبل عودته إلى التدريبات الجماعية ومشاركته اليوم فى التراى ماتش الذى أقامه الجهاز الفنى للاطمئنان على جاهزية اللاعبين.