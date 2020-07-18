شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يناقش الاستعدادات الأخيرة لاستئناف الدوري وعودة نشاط السباحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناقش مجلس إدارة نادى أسوان، برئاسة اللواء أحمد سليمان، الاستعدادات الأخيرة لعودة النشاط الرياضى ومعسكر الفريق الأول المقام حالياً فى المركز الأولمبى بالمعادي، تمهيداً لاستئناف بطولة الدورى العام يوم 6 أغسطس المقبل، بعد فترة توقف بدأت فى مارس الماضى بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، وذلك على هامش اجتماع المجلس الذى عقد على مدار الساعات الماضية.

ووضع المجلس تقييماً لمعسكر الفريق الأول لكرة القدم وبرنامج المباريات الودية استعداداً لاستئناف الدورى، كما بحث موقف فرق قطاع الناشئين لكرة القدم فى ضوء نظام المسابقات الذى أعلنه اتحاد الكرة مؤخراً، وبحث أيضاً تشكيل الأجهزة الفنية للألعاب الرياضية الأخرى فى ضوء ترشيحات المشرفين على هذه الألعاب، بالإضافة إلى الوقوف على آخر الاستعدادات لعودة نشاط مجمع حمام السباحة فى ضوء تقرير المشرف على قطاع السباحة.

فى سياق متصل، استبدل الجهاز الفنى لفريق أسوان، بقيادة أحمد كشرى مباراة طلائع الجيش الودية التى كان من المقرر إقامتها فى 27 يوليو الجارى فى إطار استعدادات الفريقين لاستئناف بطولة الدورى العام، بمباراة أخرى مع فريق إنبى يوم 23 يوليو وذلك بعد اعتذار فريق الطلائع عن خوض اللقاء الودى، حيث يستضيف أبناء الجنوب زعيم الأندية البترولية على ملعب اتحاد الشرطة بعد اعتماده ملعباً رسمياً لأسوان خلال النصف الثانى من الدورى، بسبب الظروف الحالية وانتشار وباء كورونا المستجد الذى حال دون لعب أسوان باقى مباريات الدورى على ملعبه.

وجاء جدول مباريات أسوان الودى كالتالى:

يوم 21 يوليو مع المقاولين العرب بملعب المقاولين.

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يوم23 يوليو مع إنبى بملعب اتحاد الشرطة الرياضي.

يوم25 يوليو مع الإنتاج الحربى بملعب الإنتاج الحربي.

وكان أسوان قد خاض أولى التجارب الودية أمام الإسماعيلي، فى المباراة التى أقيمت على استاد الاسماعيلية وانتهت بتعادل الفريقين بهدف لمثله.

وكانت اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، قد أخطرت نادى أسوان بسلبية نتيجة المسحة الطبية الرابعة للكشف عن كورونا، والتى خضع لها لاعبو الفريق والجهاز الفنى بقيادة أحمد كشري، بمعسكرهم المقام حاليًا بالمركز الأوليمبي، استعدادًا لخوض منافسات الدورى العام.

ويحتل أسوان المركز الـ13 بجدول مسابقة الدورى العام، بعدما حصد أبناء الجنوب ثلاث انتصارات متتالية قبل انتهاء الدور الأول، جاءت على حساب حرس الحدود والإسماعيلى والاتحاد السكندري، برصيد 18 نقطة، وفاز أبناء الجنوب فى 4 مباريات، وتعادلوا فى 6 لقاءات وخسروا سبعة أخرى، كما سجل هجوم أسوان 19 هدفًا واستقبلت شباكهم 27 هدفًا.