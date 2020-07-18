شكرا لقرائتكم خبر عن سامى قمصان لمحمود متولي: "دى لعبت أوى".. والأخير يرد: "بجهز للمطحنة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفاعل سامى قمصان، المدرب المساعد بالجهاز الفنى للنادى الأهلي، مع صورة نشرها محمود متولى مدافع القلعة الحمراء، عبر حسابه الشخصى على موقع إنستجرام، وظهر خلالها لاعب الفريق الأحمر يستجم فى حمام السباحة مستغلاً الإجازة التى حصل عليها اللاعبون من التدريبات أمس الجمعة قبل العودة اليوم إلى ملعب التتش استعداداً لاستئناف مسابقة الدورى العام يوم 6 أغسطس المقبل بعد فترة التوقف الطويلة التى بدأت فى مارس الماضى بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

وعلق قمصان على صورة محمود متولى قائلاً، "دى لعبة أوى يا فنان"، ليرد متولى قائلاً، "لازم أجهز للمطحنة".



محمود متولي

في سياق متصل، يستأنف فريق الأهلي تدريباته في الخامسة والنصف من مساء اليوم، السبت، بعد الراحة التى حصل عليها الفريق أمس لمدة 24 ساعة، حيث تدرب الفريق صباح الخمس بملعب التتش وخاض اللاعبون "تراي ماتش" قوي للغاية اطمأن خلاله السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق على جاهزية اللاعبين ولياقتهم البدنية العالية، وظهر حمدي فتحي لاعب وسط الفريق بشكل جيد في التقسيمة والتى شارك فيها لمدة 90 دقيقة بعد تعافيه تماما من جراحة غضروف الركبة التى أجراها خلال نوفمبر الماضي، فيما شارك صالح جمعة لاعب الفريق خلال الشوط الثاني من التقسيمة وظهر بشكل جيد، وبات واضحاً إنه في طريقة للمشاركة مع الفريق عقب قرار رينيه فايلر بمنحه فرصة لمدة 60 يوماً إذا ما التزم وحافظ على وزنه ولياقته سيكون له دور مع الفريق، وإذا لم يلتزم سيكون القرار النهائي هو رحيله.

على صعيد آخر، تعقد لجنة التخطيط للكرة بالأهلى جلسة الأسبوع الجاري مع السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، لمناقشة عدة أمور خاصة بالفريق قبل عودة الدورى، خاصة أن هناك العديد من القضايا الكروية التى فرضت نفسها على سطح الأحداث الكروية بالفريق، وفى مقدمتها صفقات الصيف وكذلك اللاعبين المُعارين وغيرها من الملفات.