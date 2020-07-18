شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستفسر من الجبلاية عن موعد صرف تكاليف علاج حمدى فتحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى مسئولو النادى الأهلى اتصالات مع نظرائهم فى اتحاد الكرة، بشأن سرعة صرف تكاليف علاج حمدى فتحى لاعب الأهلى والمنتخب الوطنى الأول الذى أُصيب فى معسكر المنتخب خلال نوفمبر الماضى بقطع فى غضروف الركبة، وأجرى جراحة فى ألمانيا ويحق للأهلى الحصول على تكاليف هذه الجراحة، وفقاً للوائح الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" باعتبار أن اللاعب أُصيب فى معسكر للمنتخب الوطنى.

وطالب الأهلى منذ فترة اتحاد الكرة بصرف تكاليف الجراحة خاصة أنه مر عليها فترة طويلة قاربت على العشرة أشهر، كما أن النادى قدّم للاتحاد جميع الفواتير والمستندات الخاصة بالجراحة وتكاليفها غير أن الاتحاد لم يُسدد المبلغ حتى الآن، الأمر الذى جعل مسئولى القلعة الحمراء يستعجلون صرف هذا المبلغ حالياً بعدما مرت فترة طويلة مرت على تعافى اللاعب من الإصابة، كما أنه شارك فى التدريبات الجماعية للأهلى مؤخراً.

على صعيد متصل، اطمأن الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة حسام البدرى على حالة حمدى فتحى من خلال عدة اتصالات هاتفية تمت خلال الأيام الماضية عن طريق أكثر من عضو بجهاز المنتخب بعد تعافى اللاعب للشفاء من جراحة غضروف الركبة، وأكد اللاعب للجهاز الفنى للمنتخب على تحسن حالته بعد مشاركته طوال الاسبوع الماضى فى التدريبات الجماعية بجانب مشاركته أمس فى المباراة الودية (تراى ماتش) الذى أقيم بين لاعبى الأهلى على ملعب التتش بالجزيرة، وكشف اللاعب للجهاز الفنى للمنتخب على إنه أصبح جاهز تماما للمباريات على أن تكون مشاركته قرار الجهاز الفنى بقيادة السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق.

وكان الجهاز الفنى للأهلى قد اطمأن على جاهزية حمدى فتحى بعد مشاركته فى التقسيمة (التراى ماتش) التى أقيمت صباح أمس الأول، الخميس، على ملعب التتش وذلك بعدما عاد بشكل تدريجى إلى التدريبات الجماعية مؤخراً، حيث تعافى حمدى فتحى من آثار الجراحة ونفذ اللاعب برنامجا علاجيا وتأهيليا كاملا طوال الشهور الماضية قبل عودته إلى التدريبات الجماعية ومشاركته اليوم فى التراى ماتش الذى أقامه الجهاز الفنى للاطمئنان على جاهزية اللاعبين.