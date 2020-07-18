شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. وليد أزارو بطل فيلم "أريد حلا" فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختلطت الأمور فى الفترة الأخيرة لدى مهاجم النادى الأهلى المعار إلى الاتفاق السعودى، وليد أزارو، والذى رحل عن القلعة الحمراء فى الميركاتو الشتوى الماضى بفرمان السويسرى رينيه فايلر مدرب القلعة الحمراء، والذى بدا غير مقتنع بمهارات المغربى ليحيل أوراقه إلى دكة البدلاء، الأمر الذى أدى لانفجار أزارو غضباً عقب لقاء الأهلى وطنطا بالدور الأول من الدورى بعدما رفض السويسرى إشراكه خلال اللقاء حيث أفرغ أزارو غضبه بمقاعد البدلاء ليكسر يده.

بعدها تقرر رحيل المغربى لفترة إلى الاتفاق السعودى حتى تهدأ الأمور ويعاد النظر فى مصير اللاعب، ومع صفح فايلر عن صالح جمعة صانع ألعاب الأهلى فى الفترة الأخيرة والسماح له بالمشاركة فى تدريبات الفريق الجماعية استعداداً للدورى، رغم تصريحات السابقة ضد السويسرى ومعاناته من الاضطهاد، طمح أزارو إلى الحصول على فرصة مشابهة.



أزارو بالزي المغربي



أزارو بزي المنتخب المغربي



أزارو خارج الملاعب



أزارو على البحر



أزارو فى جولة بحرية



أزارو فى رحلة سفر



أزارو فى ساعة صفا



أزارو فى سيارته



أزارو فى مران الأهلى

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وفي السياق ذاته، كشفت تقارير صحفية سعودية، عن شرط اللاعب المغربى وليد أزارو للإستمرار مع الاتفاق خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء عقده يوم 30 يونيو الماضى، حيث ذكرت صحيفة "الاقتصادية" السعودية، أن أزارو اشترط تسليمه كامل الرواتب الثلاثة التي خصم منها 50% نتيجة توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا المستجد حتى يوافق على تجديد عقده لمدة عام كامل.

من جانبه، قال عمر باخشوين، المدير التنفيذي لنادى الاتفاق السعودى، في تصريحات للصحيفة، أن إدارة النادى تسعى جاهدة من أجل تجديد التعاقد مع أزارو.

وأضاف باخشوين "أزارو غادر أسوار النادي بعد نهاية عقده وهذا المتعارف عليه في شريعة العقود"، موضحا: "هناك عدة نقاط يجري التفاوض فيها بين الاتفاق واللاعب، وبعض منها حرص أزارو على تدوينها ضمن بنود العقد لا تتوافق مع نظام النادي، ومع ذلك المفاوضات ما زلت جارية ونتمنى أن تنتهي في أقرب وقت ونكسب خدماته في الفترة المقبلة لأنه قدم مستويات مميزة طيلة المباريات التي شارك فيها".

من جانبهم يحاول مسئولو الأهلي اقناع فايلر بعودة ازارو لإيمانهم بقدراته الفنية بعدما تصدر قائمة هدافي الأهلي والدوري العام في وقت سابق إلا أنه عانى من عدم المشاركة مع السويسري.



أزارو 1



أزارو مع صالح جمعة



أزارو يمارس البلياردو



أزارو



زارو يطلع عل الاخبار



فرحة أزارو بهدف للاهلى فى مرمى دجلة



فرحة ازارو