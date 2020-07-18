شكرا لقرائتكم خبر عن "الطائرة" يناقش تقرير اً قانونياً بشأن التحقيق مع المدير التنفيذى للاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، برئاسة سامح حمدى، اجتماعا مهماً اليوم لمجلس الإدارة لمناقشة العديد من الملفات المهمة، ومنها تقرير المستشار القانونى بشأن التحقيق مع أحمد عبد الدايم المدير التنفيذى للاتحاد بعد تحويله مؤقتا للتحقيق.

وكشف سامح حمدى، رئيس اللجنة المؤقتة للكرة الطائرة، عن إرسال مذكرة للجنة الأولمبية للرد على الشكاوى التى تقدم بها أحمد عبد الدايم المدير التنفيذى للاتحاد ضد اللجنة، ومن ثم تم تحويله للتحقيق لتعطيل سير عمل الاتحاد، وقال سامح حمدى، فى تصريح لـ الخليج 365، إن ما يقوم به أحمد عبد الدايم المدير التنفيذى للاتحاد من تقديم شكاوى لم يجد له تفسيراً غير تعطيل عمل اللجنة .

وأشار رئيس اللجنة المؤقتة إلى أن سبب إحالة المدير التنفيذى للتحقيق تقديم الأخير 4 شكاوى كيدية ضد اللجنة الى اللجنة الأولمبية، وقال سامح حمدي، عبد الدايم يتهم اللجنة المؤقتة للإدارة اتحاد الكرة بإنهاء عمل موظفين وهذا غير صحيح لأن الحقيقى هو إنهاء عمل لجان لديها عمل خارجى فى ظل ظروف تعليق النشاط وليس إنهاء عمل موظفين.

فيما يشهد الاجتماع مناقشة الاستعداد لاستئناف الدورى، حيث سينطلق دورى السيدات 15 أغسطس والرجال 29 أغسطس .