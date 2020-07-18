شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يواجه إنبى ودياً 23 يوليو بعد اعتذار طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استبدل الجهاز الفنى لفريق أسوان، بقيادة أحمد كشري، مباراة طلائع الجيش الودية التى كان من المقرر إقامتها فى 27 يوليو الجارى فى إطار استعدادات الفريقين لاستئناف بطولة الدورى العام يوم 6 أغسطس المقبل، بمباراة أخرى مع فريق إنبى يوم 23 يوليو وذلك بعد اعتذار فريق الطلائع عن خوض اللقاء الودى، حيث يستضيف أبناء الجنوب زعيم الأندية البترولية على ملعب اتحاد الشرطة بعد اعتماده ملعباً رسمياً لأسوان خلال النصف الثانى من الدورى، بسبب الظروف الحالية وانتشار وباء كورونا المستجد الذى حال دون لعب أسوان باقى مباريات الدورى على ملعبه.

وجاء جدول مباريات أسوان كالتالي:

يوم ٢١ يوليو مع المقاولين العرب بملعب المقاولين

يوم٢٣ يوليو مع إنبى بملعب اتحاد الشرطه الرياضي

يوم٢٥ يوليو مع الإنتاج الحربى بملعب الإنتاج الحربي

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يوم٢٩ يوليو مع الزمالك بملعب الزمالك

وكان أسوان قد خاض أول التجارب الودية أمام الاسماعيلي، فى المباراة التى أقيمت على استاد الاسماعيلية وانتهت بتعادل الفريقين بهدف لمثله.

فى سياق متصل، يستأنف الفريق تدريباته اليومية اليوم السبت، بعد انتهاء إجازة الـ 24 ساعة التى حصل عليها اللاعبون عقب التعادل مع الإسماعيلى .

وكانت اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، قد أخطرت نادى أسوان بسلبية نتيجة المسحة الطبية الرابعة للكشف عن كورونا، والتى خضع لها لاعبو الفريق والجهاز الفنى بقيادة أحمد كشري، بمعسكرهم المقام حاليًا بالمركز الأوليمبي، استعدادًا لخوض منافسات الدورى العام.

ويحتل أسوان المركز الـ13 بجدول مسابقة الدورى العام، بعدما حصد أبناء الجنوب ثلاث انتصارات متتالية قبل انتهاء الدور الأول، جاءت على حساب حرس الحدود والإسماعيلى والاتحاد السكندري، برصيد 18 نقطة، وفاز أبناء الجنوب فى 4 مباريات، وتعادلوا فى 6 لقاءات وخسروا سبعة أخرى، كما سجل هجوم أسوان 19 هدفًا واستقبلت شباكهم 27 هدفًا.