بالمواعيد والقنوات الناقلة.. قمة في إنجلترا ضمن أبرز مباريات السبت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي:
يشهد اليوم السبت عدداً من المباريات المهمة في البطولات الأوروبية المختلفة، وعلى رأسها مباراة أرسنال ومانشستر سيتي.
ويلتقي أرسنال بنظيره مانشستر سيتي ضمن منافسات نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في التاسعة إلا الربع بتوقيت القاهرة.
وتقام مباراة في افتتاح الجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي الممتاز بين نورويتش سيتي وبيرنلي، بينما تقام 3 جولات في الدوري الإيطالي ضمن منافسات الجولة الـ34.
ونرصد لكم المواعيد والقنوات الناقلة لأبرز مباريات اليوم السبت:
الدوري الإنجليزي
نورويتش سيتى وبيرنلي – السادسة والنصف مساء – على قناة beIN Sports HD 2.
كأس الاتحاد الإنجليزي
أرسنال ومانشستر سيتي – التاسعة إلا الربع مساء – على قناة beIN Sports HD 1.
الدوري الإيطالي
هيلاس فيرونا وأتلانتا – الخامسة والربع مساء – على قناة beIN Sports HD 4.
كالياري وساسولو – السابعة والنصف مساء – على قناة beIN Sports HD 4.
ميلان وبولونيا – العاشرة إلا الربع مساء – على قناة beIN Sports HD 4.
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