أنا_المصري11 .. حسن السيد ينتظر الفرصة مع مصر في الدنمارك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى الجريتلي:

يتمنى حسن السيد، الذي انضم لصفوف منتخب غير رسمي بالدنمارك لاكتشاف المواهب بالدولة، الانضمام لصفوف منتخب مصر؛ خاصة بعدما وصلته فرصة للتواجد بمنتخب ربيع ياسين ولكن رُفض حينها نزوله لمصر.

الخليج 365 أجرى حواراً مع حسن السيد لاعب الفريق الأول بنادي بولد كلوبن أف 90 ـ الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية بالدنمارك ـ ضمن سلسلة ننشرها باسم "أنا المصري" عن اللاعبين الشباب المصريين المحترفين في الخارج للتعرف عنهم عن قرب ولفت الأنظار لهم قبل الانضمام لصفوف منتخبات البلاد التي يقيمون بها وإلى نص الأسئلة:

* أهلاً بك حسن.. إذا أردنا تعريف الناس في مصر بك ماذا يمكنك أن تقول؟

- أسمي حسن السيد ألعب كرة القدم منذ كنت في الرابعة من عمري بالدنمارك، والدي ووالدتي من الأسكندرية و وُلدت في الدنمارك سنة 2001 وبدأت في نادي FB قبل أن أرحل لصفوف كوبنهاجن وأنا عندي 9 سنين وصلني عرضاً لانضم لصفوفهم وخضعت لأسبوعين تدريب معهم ثم انضممت.

* ما المركز الذي تُجيد اللعب به؟

- جناح أيسر ولكنني ألعب أيضاً كمهاجم ثاني "Shadowstriker"، كنت مهاجماً ولكن مدرب كوبنهاجن وجدني أجري سريعاً وأمتلك مهارة اللعب بالقدمين اليمنى واليسري فأشركني كجناح أيسر.

*تقول أنك سريع وتلعب في مركز الجناح وأنت مصري.. هل يطلق عليك البعض صلاح الجديد؟

أتمنى أكون مثله والبعض يشبهني أيضاً بمحمد زيدان لكوني لعبت بنفس النادي الذي بدأ به هنا وهو كلام يدعمني وأشاهد مباريات صلاح ولكنه يلعب في مستوى أعلى مني لذا لا أحب أن أُقارن به فلم أفعل شيئاً في الكرة مقارنة به لذا أحب مشاهدته وكذلك محمود حسن "تريزيجيه" ورمضان صبحي حين كان في الدوري الإنجليزي.

*كونك تلعب في صفوف فريق كوبنهاجن ومعك الجنسية الدنماركية.. ألم يُعرض عليك الانضمام لمنتخبهم؟

- وأنا عندي 14 سنة انضممت للمنتخب الدنماركي ولكن ليس الرسمي كانوا يختارون 60 ناشئاً من مستوى الدولة ويتم اختبارهم ولكن كان جسمي صغيراً حينها بعض الشيء فطالبوني بالانتظار فظللت معهم حتى عمر 17 عاماً ولكنني في النهاية لم يُعجبني الأمر كما أنني أريد تمثيل منتخب مصر.

هل لعدم وجود فرصة أم لرغبتك في تمثيل منتخب مصر؟

- الأمور هنا صعبة بعض الشيء ولكنني أتمنى بالفعل اللعب لمنتخب مصر فقد جائتني فرصة التواجد مع منتخب تحت 20 سنة في بطولة نُظمت في السعودية ولكن كنت مُصاباً والنادي رفض وكنت سأنضم لمعسكر بعدها ولكن الأمور توقفت بسبب كورونا ولازلت أنتظر.

* دعنا نعود لمسيرتك مع الأندية... لماذا رحلت من كوبنهاجن لصفوف بولد كلوبن أف 90؟

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غادرت لأنني واجهت مشاكل مع النادي فلم أشعر أنه المكان المناسب للتحسن، إف سي كوبنهاجن يُفضل اللاعبين الجسديين ـ اللاعب الكبير جسدياً والقوي ـ وكنت أنا أكثر مهارة وسرعة ولم أشعر بأنهم يعطونني الأولوية فغادرت وركزت أكثر على الجوانب البدنية ونادي B.93 كان جيداً وسمح لي بالتطور.

* أنت 19 عاماً وتلعب بالفريق الأول مع فريقك بولد كلوبن أف 90 بدوري القسم الثاني؟

- الحمدلله أؤدي بصورة جيدة مع فرق النادي وتم تصعيدي للفريق الأول منذ 6 أشهر ولعبت أول مبارة لي من شهر وخضت 4 مباريات أخرى بعدها، الأن نسير بخطى جيدة فتعاقد النادي مع مدرب من "السوبر ليج" ولم نُهزم منذ قدومه وعن نفسي صنعت هدفاً خلال مشاركاتي.

هل وصلتك عروضاً من فرق أخرى؟

وصلني عرضاً لقضاء فترة معايشة في صفوف ناديي دربي كاونتي وكوينز بارك رينجرز ولكن لم توافق المدرسة حينها على سفري فلقد أنهيت ما يُعادل مرحلة الثانوية العامة في مصر الآن وكان هناك فرصة أن ألعب لصالح أف سي كونهاجن وهو نادي كبير هنا ولكن لم يتركني مدرب فريقي لأخوض فترة المعايشة على أية حال لدي وكيل مغربي يعيش في الدنمارك وهو يبحث معي عن الفرص الأفضل.

ماذا لو وصلك عرضاً من مصر؟

- إذا وصل عرضاً من نادي كبير درجة أولى بالطبع لن أفكر مرتين فالدوري المصري أيضاً أصبح محط أنظار الدوريات الأوروبية الكبرى.

هل تتابع الدوري المصري؟

ليس كثيراً ولكنني أتابع بالطبع المحترفين المصريين في أوروبا كما أخبرتك.

من هو لاعبك المُفضل؟

أحب نيمار وسمعت عنه وهو في سانتوس البرازيلي ومن أول مباراة رأيته وخطفني فعلياً وهو لاعب أتمنى اللعب بجواره.

في النهاية.. ماهو هدفك في الفترة المقبلة؟

أن أشارك باستمرار مع فريقي لأصنع اسماً بالدنمارك وأتواجد بالدوري المممتاز هنا وانتقل للعب في أحد الدوريات الخمس الكبرى.