رياضة | تفاصيل جديدة في صفقة موليكا للأهلي

كتب هاني نصر العربي في السبت 18 يوليو 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر تفاصيل جديدة في صفقة موليكا للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبحث إدارة الكرة بالنادي الأهلي، ضم المهاجم الكونغولي جاسكون موليكا، لاعب تي بي مازيمبي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد، بناءًا على رغبة المدرب السويسري رنيه فايلر.

تطورات صفقة موليكا في الأهلي

تحدث مسؤولوا نادي تي بي مازيمبي، في تصريحات صحفية، عن حقيقة اقتراب جاكسون موليكا من الانتقال للنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد، لاسيما بعد اهتمام من السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأحمر، بضم المهاجم الكونغولي.

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وقال هيريتير ييندولا المسؤول الإعلامي بنادي مازيمبي، في تصريحات صحفية: "لا يوجد أي جديد أو تواصل رسمي من قبل النادي الأهلي لضم اللاعب".

وأضاف مسؤول المركز الاعلامي: "موليكا لن ينتقل للأهلي، الفريق في حاجة له خلال الفترة المقبلة".

وفي سياق متصل اشترط مسؤولوا مازيمبى الكونغولى الحصول على 1.5مليون يورو من أجل الموافقة على الإستغناء عن جاسكون موليكا لأي فريق.

الجدير بالذكر أن رئيس نادى مازيمبى يفضل احتراف اللاعب فى أحد الأندية الأوروبية باعتبار أنه يمتلك إمكانيات مميزة ولا يمكن الموافقة على انتقاله لأحد الاندية المنافسة فى إفريقيا.