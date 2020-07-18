رياضة | رئيس برشلونة يبحث أمر سيتين بعد خسارة الليجا

كتب هاني نصر العربي في السبت 18 يوليو 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر رئيس برشلونة يبحث أمر سيتين بعد خسارة الليجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة، على عقد اجتماع عاجل، خلال الساعات القادمة، مع مدرب الفريق، كيكي سيتين.

وأكدت تقارير صحفية أن بارتوميو لن يتخذ أي قرار بشأن إقالة كيكي سيتين مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، وفي الوقت ذاته قالت أنه لا يمكن التأكيد أنه هو من سيقود الفريق أمام نابولي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويرغب بارتوميو في معرفة كيف سيقود سيتين الفريق بعد خسارة الدوري الإسباني الممتاز "الليجا"، لا سيما أنه يدرك الأجواء المشحونة في غرفة ملابس برشلونة.

ويعيش سيتين في أجواء صعبة وغير مستقرة، خاصة بعد تصريحات ليونيل ميسي نجم برشلونة، الذي أكد بأن الأمور سيئة في النادي منذ يناير الماضي (وقت إقالة إرنستو فالفيردي وتعيين كيكي).