رياضة | تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة تشيلسي فى البريميرليج

كتب هاني نصر العربي في السبت 18 يوليو 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة تشيلسي فى البريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر عشاق الكرة العالمية هذا الأسبوع مواجهة قوية تجمع بين نادى ليفربول أمام نظيره تشيلسي ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " على ملعب آنفيلد الدولي بمدينة ليفربول.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة التاسعة والربع مساءا بتوقيت القاهرة وتذاع على قناة بي أن سبورت 2 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويقدم لكم موقع الخليج 365 الرياضي تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة تشيلسي فى البريميرليج:

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حراسة المرمي: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أرنولد، فان دايك، جوميز، روبيرتسون.

خط الوسط: فابينهو، فينالدوم، نابي كيتا.

خط الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني، فيرمينو.