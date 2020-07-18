رياضة | إنبي يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع أسامة جلال

كتب هاني نصر العربي في السبت 18 يوليو 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر إنبي يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع أسامة جلال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف عبدالناصر محمد مدير كرة القدم في إنبي أخر تطورات مفاوضات الأهلي بشأن التعاقد مع نجم دفاع الفريق أسامة جلال.

وعن مفاوضات إنبي مع الأهلي بشأن محمد شريف، قال عبدالناصر محمد في تصريحات لفضائية النهار: "القرار في يد النادي الأهلي وهو الذي سيحسم مصير اللاعب".

وأضاف: "محمد شريف أبلغنا برغبته في الاستمرار مع إنبي في حال موافقة الأهلي وأنه لن ينتقل إلى أي نادي آخر".

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وتابع: "لم يدخل أي من الأهلي أو الزمالك معنا في مفاوضات رسمية من أجل الحصول على خدمات أسامة جلال".

واختتم عبد الناصر محمد تصريحاته قائلًا: "كما أن النادي لم يتلقى عروض رسمية من ناسيونال ماديرا البرتغالي كما تردد والنادي لم يتلقى أي عروض رسمية لبيع جلال".

وأكد مصدر في جهاز كرة القدم في إنبي مؤخرًا أن أسامة جلال منتظم في التدريبات وأنه لم يتلق أي عروض للرحيل.

وأوضح المصدر أن الأهلي لم يتقدم بعرض رسمي للتعاقد مع أسامة جلال مؤكدًا أن الأمر مجرد اتصالات بين وكيل اللاعب ولم تصل للطابع الرسمي.