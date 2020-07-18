شكرا لقرائتكم أسوان يواجه إنبي ودياً 23 يوليو بعد اعتذار طلائع الجيش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استبدل الجهاز الفني لفريق أسوان بقيادة أحمد كشري، مباراة طلائع الجيش الودية والتي كان من المقرر إقامتها في 27 يوليو الجاري في إطار استعدادات الفريقين لاستئناف بطولة الدوري العام يوم 6 أغسطس المقبل، بمباراة أخرى مع فريق إنبي يوم 23 يوليو وذلك بعد اعتذار فريق الطلائع عن خوض اللقاء الودي، حيث يستضيف أبناء الجنوب، زعيم الأندية البترولية على ملعب اتحاد الشرطة بعد اعتماده ملعباً رسمياً لأسوان خلال النصف الثاني من الدوري، بسبب الظروف الحالية وانتشار وباء كورونا المستجد الذي حال دون لعب أسوان باقي مباريات الدوري على ملعبه.





وجاء جدول مباريات أسوان كالتالي:

يوم ٢١ يوليو مع المقاولين العرب بملعب المقاولين

يوم٢٣ يوليو مع إنبي بملعب اتحاد الشرطه الرياضي

يوم٢٥ يوليو مع الإنتاج الحربي بملعب الإنتاج الحربي

Advertisements

يوم٢٩ يوليو مع الزمالك بملعب الزمالك

وكان أسوان قد خاض أول التجارب الودية أمام الاسماعيلي، في المباراة التي أقيمت على استاد الاسماعيلية وانتهت بتعادل الفريقين بهدف لمثله.

في سياق متصل، يستأنف الفريق تدريباته اليومية اليوم السبت، بعد انتهاء إجازة الـ 24 ساعة التي حصل عليها اللاعبون عقب التعادل مع الإسماعيلي .

وكانت اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، قد أخطرت نادي أسوان بسلبية نتيجة المسحة الطبية الرابعة للكشف عن كورونا، والتي خضع لها لاعبو الفريق والجهاز الفني بقيادة أحمد كشري، بمعسكرهم المقام حاليًا بالمركز الأوليمبي، استعدادًا لخوض منافسات الدوري العام.

ويحتل أسوان المركز الـ13 بجدول مسابقة الدورى العام، بعدما حصد أبناء الجنوب ثلاث انتصارات متتالية قبل انتهاء الدور الأول، جاءت على حساب حرس الحدود والإسماعيلى والاتحاد السكندري، برصيد 18 نقطة، وفاز أبناء الجنوب فى 4 مباريات، وتعادلوا فى 6 لقاءات وخسروا سبعة أخرى، كما سجل هجوم أسوان 19 هدفًا واستقبلت شباكهم 27 هدفًا.