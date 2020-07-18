شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يرسم أولى مواجهات الزمالك الودية أمام سموحة فى معسكر برج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يضع الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، خلال تدريبات اليوم، السبت، الخطة النهائية والرتوش الفنية الأخيرة فى الاستعدادات لمواجهة سموحة، فى المباراة الودية التى ستجمع الفريقين غدًا، الأحد، وذلك فى إطار تحضيرات الفريقين لاستئناف المنافسات الكروية بصورة رسمية خلال المرحلة المقبلة.

وتُعد مباراة الزمالك وسموحة بمثال المباراة الودية الأولى للفريق الأبيض الذى دخل معسكرا مغلقا فى مدينة برج العرب منذ الخميس قبل الماضى؛ وذلك لتجهيز الفريق للمنافسات الكروية بعد خضوع اللاعبين لمسحات فيروس كورونا للاطمئنان على سلامتهم قبل خوض أية مباريات بعد فترة طويلة من التوقف الكروى بسبب جائحة كورونا، على أن تقام المباراة الودية على ملعب فندق إقامة فريق الزمالك فى برج العرب.

ومن المقرر أن تشهد المباراة الودية بين الزمالك وسموحة تجربة كارتيرون لعدد كبير من اللاعبين خاصة أنه يبحث على تجهيز جميع اللاعبين بأفضل صورة وعدم تعرض أى منهما لإرهاق بدنى أو إصابة عضلية لذا سيحرص على إتباع سيادية التدوير طوال سير اللقاء بإجراء عدة تبديلات مع حصول اللاعبين على فواصل راحة خلال المباراة لالتقاط الأنفاس وتناول كميات من المياة والعصائر.

يذكر أن الزمالك سيخوض 5 مباريات ودية مع كل من أندية سموحة ووادى دجلة وطلائع الجيش وبيراميدز وأسوان، استعدادا لعودة المنافسات الكروية خلال المرحلة المقبلة بعد استئناف الفريق الأبيض لتدريباته يوم الخميس الماضى، وحدد الجهاز الفنى يوم غدًا موعدًا لمباراة سموحة ويوم 22 يوليو الجارى موعدًا لمباراة طلائع الجيش ويوم 23 من الشهر نفسه لمباراة بيراميدز ويوم 26 من الشهر ذاته مع وادى دجلة على أن يلتقى الأبيض نظيره أسوان يوم 29 من شهر يوليو، وذلك بعدما انطلق معسكر الزمالك يوم الخميس الماضى ببرج العرب استعدادا لعودة المنافسات الكروية.