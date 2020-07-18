شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يرسم أولى مواجهات الزمالك الودية أمام سموحة فى معسكر برج العرب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يضع الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، خلال تدريبات اليوم، السبت، الخطة النهائية والرتوش الفنية الأخيرة فى الاستعدادات لمواجهة سموحة، فى المباراة الودية التى ستجمع الفريقين غدًا، الأحد، وذلك فى إطار تحضيرات الفريقين لاستئناف المنافسات الكروية بصورة رسمية خلال المرحلة المقبلة.
وتُعد مباراة الزمالك وسموحة بمثال المباراة الودية الأولى للفريق الأبيض الذى دخل معسكرا مغلقا فى مدينة برج العرب منذ الخميس قبل الماضى؛ وذلك لتجهيز الفريق للمنافسات الكروية بعد خضوع اللاعبين لمسحات فيروس كورونا للاطمئنان على سلامتهم قبل خوض أية مباريات بعد فترة طويلة من التوقف الكروى بسبب جائحة كورونا، على أن تقام المباراة الودية على ملعب فندق إقامة فريق الزمالك فى برج العرب.
ومن المقرر أن تشهد المباراة الودية بين الزمالك وسموحة تجربة كارتيرون لعدد كبير من اللاعبين خاصة أنه يبحث على تجهيز جميع اللاعبين بأفضل صورة وعدم تعرض أى منهما لإرهاق بدنى أو إصابة عضلية لذا سيحرص على إتباع سيادية التدوير طوال سير اللقاء بإجراء عدة تبديلات مع حصول اللاعبين على فواصل راحة خلال المباراة لالتقاط الأنفاس وتناول كميات من المياة والعصائر.
يذكر أن الزمالك سيخوض 5 مباريات ودية مع كل من أندية سموحة ووادى دجلة وطلائع الجيش وبيراميدز وأسوان، استعدادا لعودة المنافسات الكروية خلال المرحلة المقبلة بعد استئناف الفريق الأبيض لتدريباته يوم الخميس الماضى، وحدد الجهاز الفنى يوم غدًا موعدًا لمباراة سموحة ويوم 22 يوليو الجارى موعدًا لمباراة طلائع الجيش ويوم 23 من الشهر نفسه لمباراة بيراميدز ويوم 26 من الشهر ذاته مع وادى دجلة على أن يلتقى الأبيض نظيره أسوان يوم 29 من شهر يوليو، وذلك بعدما انطلق معسكر الزمالك يوم الخميس الماضى ببرج العرب استعدادا لعودة المنافسات الكروية.
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