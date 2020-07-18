قصة هدف.. حسام حسن يسجل بطريقة رائعة ويقود الفراعنة للتتويج بالبطولة العربية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بطريقة رائعة نجح حسام حسن، مهاجم منتخب مصر السابق، في قيادة الفراعنة للتتويج بكأس العرب للمرة الأولى فى تاريخهم، بعد تغلب المنتخب على نظيره السعودى بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى نهائى البطولة التى أقيمت فى حلب بسوريا، وتقدم سامى الشيشينى من ضربة جزاء وتعادل عبد الرحمن الرومى للأخضر، قبل أن يضيف أحمد الكاس الهدف الثانى للفراعنة، ثم يلغى حكم المباراة هدفا صحيحا للمنتخب المصرى سجله أحمد الكاس، وفى الشوط الثانى تعادل المنتخب السعودى عن طريق سعيد العويران قبل أن يحرز حسام حسن هدف الفوز لمنتخب مصر من الوضع طائراً.
أقيمت البطولة السادسة لكأس العرب من 4 سبتمبر إلى 18 سبتمبر عام 1992 في مدينة حلب بسوريا، وشهدت مشاركة ستة منتخبات قسمت على مجموعتين.
وفى الدور قبل النهائي شهد تأهل السعودية بعد فوزه على الكويت 2 – صفر، وتأهل مصر بعد فوزها على سوريا بنتيجة 4 – 3 بالركلات الترجيحية بعد إنتهاء المباراة بالتعادل السلبي.
وفي النهائي فاز منتخب مصر على السعودية 3 – 2، وفي مباراة المركز الثالث فاز الكويت على سوريا 2 – 1.
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